Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Bankası (C) 4,01 4,54 -11,67 Migros Ticaret 15,70 17,75 -11,55 Yapı ve Kredi Bank. 1,71 1,92 -10,94 Akbank 6,00 6,71 -10,58 Garanti Bankası 5,84 6,52 -10,43 Gözde Girişim 2,11 2,35 -10,21 Enerjisa Enerji 5,00 5,56 -10,07 T.S.K.B. 0,73 0,81 -9,88 Mavi Giyim 25,40 28,00 -9,29 T. Halk Bankası 5,85 6,44 -9,16 İhlas Gayrimenkul 1,21 1,33 -9,02 Vakıflar Bankası 3,53 3,88 -9,02 Galatasaray Sportif 1,42 1,55 -8,39 Sinpaş GMYO 0,44 0,48 -8,33 Albaraka Türk 1,11 1,21 -8,26 ICBC Turkey Bank 4,52 4,92 -8,13 İhlas Holding 0,34 0,37 -8,11 Odaş Elektrik 3,70 4,01 -7,73 Beşiktaş Futbol Yat. 2,04 2,21 -7,69 Coca Cola İçecek 27,46 29,72 -7,60(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

