Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 10,92 11,80 -7,46 Aksa 10,90 11,74 -7,16 Borusan Mannesmann 7,93 8,52 -6,92 MLP Sağlık 11,60 12,36 -6,15 Tekfen Holding 19,75 21,02 -6,04 Ülker Bisküvi 16,25 17,24 -5,74 Ege Endüstri 310,60 327,70 -5,22 Kardemir (D) 4,22 4,45 -5,17 Türk Traktör 49,08 51,65 -4,98 Petkim 5,44 5,72 -4,90 Kordsa Teknik Tekstil 8,12 8,50 -4,47 Pegasus 25,56 26,70 -4,27 Alarko Holding 4,53 4,73 -4,23 Türk Hava Yolları 16,51 17,20 -4,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,25 -4,00 Doğuş Otomotiv 5,81 6,05 -3,97 Çemtaş 5,83 6,07 -3,95 Türk Telekom 3,92 4,08 -3,92 İpek Doğal Enerji 4,80 4,98 -3,61 Özak GMYO 2,25 2,33 -3,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

