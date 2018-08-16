Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 10,58 11,36 -6,87 Netaş Telekom. 7,94 8,52 -6,81 Tekfen Holding 18,75 19,81 -5,35 Yataş 4,13 4,36 -5,28 Ford Otosan 55,60 58,50 -4,96 Turkcell 10,18 10,70 -4,86 Pegasus 23,58 24,72 -4,61 TAV Havalimanları 25,68 26,90 -4,54 Anel Elektrik 2,29 2,39 -4,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Kardemir (D) 3,97 4,13 -3,87 İskenderun Demir Çelik 7,32 7,51 -2,53 Doğuş Otomotiv 5,62 5,75 -2,26 Koç Holding 14,47 14,80 -2,23 Tofaş Oto. Fab. 21,08 21,56 -2,23 Özak GMYO 2,21 2,26 -2,21 Trakya Cam 4,43 4,53 -2,21 Türk Telekom 3,78 3,86 -2,07 Aksa Enerji 3,94 4,02 -1,99 Borusan Mannesmann 7,65 7,80 -1,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

