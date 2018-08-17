Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 1,12 1,39 -19,42 Yataş 3,54 3,90 -9,23 Pegasus 21,34 23,40 -8,80 MLP Sağlık 10,29 11,10 -7,30 Anel Elektrik 2,09 2,24 -6,70 Türk Hava Yolları 14,57 15,52 -6,12 Mavi Giyim 22,58 24,00 -5,92 Doğan Holding 1,29 1,37 -5,84 Türk Telekom 3,49 3,70 -5,68 Beşiktaş Futbol Yat. 2,01 2,13 -5,63 Bera Holding 1,54 1,63 -5,52 Özak GMYO 2,09 2,20 -5,00 Aselsan 24,58 25,86 -4,95 Doğuş Otomotiv 5,23 5,50 -4,91 Kardemir (D) 3,73 3,92 -4,85 Çemaş Döküm 2,20 2,31 -4,76 Netaş Telekom. 7,50 7,87 -4,70 Sinpaş GMYO 0,42 0,44 -4,55 Karsan Otomotiv 1,30 1,36 -4,41 İş GMYO 0,87 0,91 -4,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

