Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,20 6,70 -7,46 Hürriyet Gzt. 1,05 1,10 -4,55 Tüpraş 119,10 123,50 -3,56 Özak GMYO 2,12 2,19 -3,20 MLP Sağlık 10,88 11,10 -1,98 Enka İnşaat 5,04 5,14 -1,95 Akbank 5,83 5,94 -1,85 Trakya Cam 4,33 4,41 -1,81 Yataş 3,81 3,88 -1,80 Çemaş Döküm 2,31 2,35 -1,70 Ülker Bisküvi 13,92 14,09 -1,21 Sabancı Holding 7,30 7,37 -0,95 Beşiktaş Futbol Yat. 2,13 2,15 -0,93 Gübre Fabrik. 2,96 2,98 -0,67 Koç Holding 14,85 14,95 -0,67 Anadolu Cam 3,12 3,14 -0,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,71 -0,58 Kipa Ticaret 2,48 2,49 -0,40 Vakıflar Bankası 3,43 3,44 -0,29 Deva Holding 3,91 3,92 -0,26(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

