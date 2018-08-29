Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 3,86 3,97 -2,77 İhlas Holding 0,37 0,38 -2,63 İş Fin.Kir. 2,29 2,35 -2,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,70 4,81 -2,29 Turkcell 11,08 11,31 -2,03 Ereğli Demir Çelik 11,73 11,97 -2,01 İskenderun Demir Çelik 7,71 7,86 -1,91 Mavi Giyim 26,04 26,54 -1,88 Trakya Cam 4,26 4,34 -1,84 Vakıflar Bankası 3,54 3,60 -1,67 Eczacıbaşı İlaç 3,56 3,62 -1,66 Borusan Mannesmann 7,75 7,88 -1,65 ICBC Turkey Bank 4,84 4,92 -1,63 Tekfen Holding 20,64 20,98 -1,62 Kardemir (D) 4,26 4,33 -1,62 İpek Doğal Enerji 5,05 5,13 -1,56 Sasa Polyester 9,64 9,79 -1,53 Zorlu Enerji 1,36 1,38 -1,45 Aselsan 26,28 26,66 -1,43 Karsan Otomotiv 1,41 1,43 -1,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

