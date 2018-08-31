Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 5,74 5,95 -3,53 Karsan Otomotiv 1,37 1,42 -3,52 Mavi Giyim 25,08 25,92 -3,24 Akbank 5,77 5,96 -3,19 Doğan Holding 1,26 1,30 -3,08 Anadolu Efes 20,90 21,56 -3,06 MLP Sağlık 10,44 10,76 -2,97 Türk Telekom 3,64 3,75 -2,93 Garanti Bankası 6,01 6,19 -2,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,53 4,66 -2,79 Tüpraş 119,50 122,90 -2,77 Şok Marketler 7,18 7,38 -2,71 İhlas Holding 0,37 0,38 -2,63 İpek Doğal Enerji 4,86 4,99 -2,61 Turkcell 10,78 11,06 -2,53 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,23 -2,44 Yataş 3,75 3,84 -2,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,74 -2,30 Vakıflar Bankası 3,47 3,55 -2,25 Sinpaş GMYO 0,45 0,46 -2,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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