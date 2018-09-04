Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 11,62 12,06 -3,65 Kardemir (D) 4,34 4,49 -3,34 ICBC Turkey Bank 4,87 5,03 -3,18 Şişe Cam 5,87 6,06 -3,14 Anadolu Efes 22,42 23,06 -2,78 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Yataş 3,65 3,75 -2,67 Şok Marketler 7,01 7,20 -2,64 Otokar 71,60 73,30 -2,32 Aksa 11,36 11,62 -2,24 Koza Madencilik 5,73 5,86 -2,22 Emlak Konut GMYO 1,82 1,86 -2,15 Doğuş Otomotiv 5,72 5,84 -2,05 Türk Hava Yolları 16,77 17,11 -1,99 Alarko GMYO 51,45 52,45 -1,91 Eczacıbaşı İlaç 3,71 3,78 -1,85 Hürriyet Gzt. 1,09 1,11 -1,80 Koza Altın 44,88 45,70 -1,79 İpek Doğal Enerji 4,93 5,02 -1,79 Petkim 5,51 5,61 -1,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

