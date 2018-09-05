Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,06 6,45 -6,05 Yataş 3,53 3,65 -3,29 Türk Telekom 3,50 3,60 -2,78 Akbank 5,65 5,81 -2,75 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Beşiktaş Futbol Yat. 2,17 2,23 -2,69 Vestel 8,44 8,67 -2,65 TAV Havalimanları 30,96 31,74 -2,46 Ford Otosan 66,25 67,90 -2,43 Garanti Bankası 5,96 6,10 -2,30 İş Fin.Kir. 2,18 2,23 -2,24 Sinpaş GMYO 0,45 0,46 -2,17 Ereğli Demir Çelik 11,39 11,63 -2,06 Fenerbahçe Futbol 22,94 23,40 -1,97 Galatasaray Sportif 1,58 1,61 -1,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,91 5,00 -1,80 Turkcell 10,23 10,41 -1,73 Halkbank 6,00 6,10 -1,64 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,23 -1,63 Kardemir (D) 4,34 4,41 -1,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

