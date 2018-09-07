Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,60 2,69 -3,35 Ege Endüstri 408,00 418,00 -2,39 Mavi Giyim 26,70 27,20 -1,84 Tofaş Oto. Fab. 22,14 22,54 -1,77 GSD Holding 0,73 0,74 -1,35 T.S.K.B. 0,76 0,77 -1,30 Şişe Cam 6,07 6,14 -1,14 Tekfen Holding 19,58 19,79 -1,06 Trakya Cam 4,72 4,77 -1,05 MLP Sağlık 9,85 9,95 -1,01 Arçelik 12,87 13,00 -1,00 Çemtaş 6,71 6,77 -0,89 Yataş 3,68 3,71 -0,81 Tüpraş 125,30 126,20 -0,71 Tat Gıda 4,32 4,35 -0,69 Koza Altın 46,30 46,60 -0,64 Şok Marketler 7,36 7,40 -0,54 Soda Sanayii 7,38 7,42 -0,54 Aksa 11,20 11,26 -0,53 Coca Cola İçecek 30,06 30,20 -0,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

