Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 8,59 8,82 -2,61 Sinpaş GMYO 0,44 0,45 -2,22 Alarko GMYO 51,95 53,10 -2,17 Tat Gıda 4,25 4,34 -2,07 Şok Marketler 7,27 7,41 -1,89 Garanti Bankası 6,04 6,15 -1,79 Ford Otosan 63,30 64,45 -1,78 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,01 5,10 -1,76 Arçelik 12,93 13,15 -1,67 Doğan Holding 1,19 1,21 -1,65 Çemaş Döküm 3,16 3,21 -1,56 Albaraka Türk 1,37 1,39 -1,44 Net Holding 2,08 2,11 -1,42 Turkcell 10,63 10,78 -1,39 T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32 Trakya Cam 4,57 4,63 -1,30 Sabancı Holding 7,07 7,16 -1,26 Koç Holding 15,22 15,40 -1,17 Türk Traktör 45,20 45,72 -1,14 Pegasus 26,48 26,78 -1,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

