Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,90 7,50 -8,00 MLP Sağlık 9,00 9,42 -4,46 Kartonsan 345,50 357,90 -3,46 Tat Gıda 4,01 4,12 -2,67 Anel Elektrik 2,29 2,35 -2,55 Alarko GMYO 48,90 50,15 -2,49 Yataş 3,56 3,65 -2,47 Çemaş Döküm 3,00 3,07 -2,28 Kordsa Teknik Tekstil 8,88 9,07 -2,09 Arçelik 12,45 12,68 -1,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,04 5,13 -1,75 Net Holding 1,99 2,02 -1,49 Netaş Telekom. 8,31 8,43 -1,42 Odaş Elektrik 3,68 3,73 -1,34 Global Yat. Holding 3,05 3,09 -1,29 Tekfen Holding 19,12 19,34 -1,14 Türk Traktör 44,68 45,16 -1,06 Doğan Holding 1,15 1,16 -0,86 Göltaş Çimento 41,50 41,84 -0,81 Good-Year 3,81 3,84 -0,78(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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