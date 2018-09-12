Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 6,50 7,36 -11,68 Şişe Cam 5,79 5,92 -2,20 Soda Sanayii 7,22 7,36 -1,90 Trakya Cam 4,39 4,47 -1,79 Vakıflar Bankası 3,13 3,18 -1,57 Turcas Petrol 1,58 1,60 -1,25 Anadolu Cam 3,25 3,29 -1,22 Gözde Girişim 2,48 2,51 -1,20 Gübre Fabrik. 2,98 3,01 -1,00 Çemaş Döküm 3,09 3,12 -0,96 Enka İnşaat 5,23 5,28 -0,95 Karsan Otomotiv 1,42 1,43 -0,70 Yataş 3,51 3,53 -0,57 Aksa 10,66 10,72 -0,56 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 9,15 -0,55 Aksa Enerji 4,11 4,13 -0,48 İş Fin.Kir. 2,26 2,27 -0,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,85 4,87 -0,41 ICBC Turkey Bank 5,09 5,11 -0,39 Alarko Holding 5,12 5,14 -0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

