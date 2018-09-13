Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,33 0,35 -5,71 Çemaş Döküm 3,00 3,14 -4,46 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Yataş 3,27 3,40 -3,82 Türk Hava Yolları 17,41 18,00 -3,28 Kardemir (D) 4,28 4,41 -2,95 Anel Elektrik 2,20 2,26 -2,65 Gözde Girişim 2,34 2,40 -2,50 Global Yat. Holding 2,96 3,03 -2,31 Vakıflar Bankası 3,01 3,08 -2,27 Netaş Telekom. 8,03 8,21 -2,19 Sabancı Holding 6,75 6,90 -2,17 Çemtaş 6,47 6,60 -1,97 MLP Sağlık 8,52 8,69 -1,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,12 -1,79 Mavi Giyim 26,94 27,42 -1,75 Doğan Holding 1,14 1,16 -1,72 Ak Enerji 0,60 0,61 -1,64 Anadolu Cam 3,20 3,25 -1,54 Aksa 10,44 10,60 -1,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

