Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 58,40 61,25 -4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,24 -4,17 Migros Ticaret 14,52 15,15 -4,16 Özderici GMYO 5,84 6,06 -3,63 İş Bankası (C) 3,99 4,14 -3,62 Ülker Bisküvi 16,52 17,04 -3,05 Garanti Bankası 6,19 6,34 -2,37 Trakya Cam 4,43 4,53 -2,21 Alarko Holding 2,62 2,67 -1,87 Ak Enerji 0,60 0,61 -1,64 Odaş Elektrik 3,67 3,73 -1,61 Gözde Girişim 2,50 2,54 -1,57 Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 2,19 -1,37 Vakıflar Bankası 3,15 3,19 -1,25 Yapı ve Kredi Bank. 1,70 1,72 -1,16 İttifak Holding 3,41 3,45 -1,16 Türk Telekom 3,46 3,50 -1,14 Çemaş Döküm 3,50 3,54 -1,13 Koza Madencilik 5,65 5,71 -1,05 Anadolu Efes 21,82 22,02 -0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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