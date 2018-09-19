Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,25 -8,00 Turkcell 10,90 11,22 -2,85 Soda Sanayii 7,13 7,29 -2,19 Bim Mağazalar 76,60 77,90 -1,67 Coca Cola İçecek 31,52 32,02 -1,56 Mavi Giyim 32,48 32,94 -1,40 MLP Sağlık 9,96 10,10 -1,39 Gözde Girişim 2,46 2,49 -1,20 Alarko Holding 2,57 2,60 -1,15 Enka İnşaat 5,22 5,26 -0,76 Karsan Otomotiv 1,40 1,41 -0,71 Albaraka Türk 1,49 1,50 -0,67 Arçelik 13,44 13,52 -0,59 Koç Holding 16,29 16,38 -0,55 Şişe Cam 5,97 6,00 -0,50 Kartonsan 343,30 345,00 -0,49 Borusan Mannesmann 8,65 8,68 -0,35 Çemtaş 7,13 7,15 -0,28 Ülker Bisküvi 15,60 15,64 -0,26 Gersan Elektrik 4,11 4,12 -0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Etiketlerde yeni dönem başlıyor ! İşte yerli logo
TÜSİAD heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret etti
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum