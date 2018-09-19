Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,25 -8,00 Turkcell 10,90 11,22 -2,85 Soda Sanayii 7,13 7,29 -2,19 Bim Mağazalar 76,60 77,90 -1,67 Coca Cola İçecek 31,52 32,02 -1,56 Mavi Giyim 32,48 32,94 -1,40 MLP Sağlık 9,96 10,10 -1,39 Gözde Girişim 2,46 2,49 -1,20 Alarko Holding 2,57 2,60 -1,15 Enka İnşaat 5,22 5,26 -0,76 Karsan Otomotiv 1,40 1,41 -0,71 Albaraka Türk 1,49 1,50 -0,67 Arçelik 13,44 13,52 -0,59 Koç Holding 16,29 16,38 -0,55 Şişe Cam 5,97 6,00 -0,50 Kartonsan 343,30 345,00 -0,49 Borusan Mannesmann 8,65 8,68 -0,35 Çemtaş 7,13 7,15 -0,28 Ülker Bisküvi 15,60 15,64 -0,26 Gersan Elektrik 4,11 4,12 -0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

