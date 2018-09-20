Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,55 3,71 -4,31 Petkim 5,68 5,91 -3,89 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,41 -3,55 Mavi Giyim 32,08 32,80 -2,20 Emlak Konut GMYO 1,90 1,94 -2,06 Pegasus 26,60 27,14 -1,99 Coca Cola İçecek 31,40 32,00 -1,88 Tüpraş 128,50 130,70 -1,68 Ford Otosan 61,40 62,40 -1,60 Trakya Cam 4,39 4,46 -1,57 Türk Traktör 45,30 46,00 -1,52 Tümosan Motor ve Traktör 4,83 4,90 -1,43 Şok Marketler 8,16 8,27 -1,33 ICBC Turkey Bank 5,43 5,50 -1,27 Halkbank 6,26 6,34 -1,26 Tat Gıda 4,06 4,11 -1,22 Sasa Polyester 10,15 10,27 -1,17 Turcas Petrol 1,72 1,74 -1,15 Eczacıbaşı İlaç 3,58 3,62 -1,10 İş GMYO 0,91 0,92 -1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

