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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 3,64 3,77 -3,45 Ege Endüstri 449,20 465,00 -3,40 Bim Mağazalar 78,70 80,40 -2,11 Galatasaray Sportif 1,60 1,63 -1,84 Koç Holding 16,84 17,13 -1,69 Tekfen Holding 22,64 23,00 -1,57 Soda Sanayii 7,21 7,32 -1,50 İskenderun Demir Çelik 8,76 8,88 -1,35 Anadolu Efes 21,82 22,08 -1,18 Kardemir (D) 4,28 4,33 -1,15 Enerjisa Enerji 5,25 5,31 -1,13 İş GMYO 0,91 0,92 -1,09 Ereğli Demir Çelik 11,28 11,40 -1,05 Kartonsan 338,60 342,00 -0,99 Kordsa Teknik Tekstil 9,70 9,79 -0,92 Tüpraş 134,50 135,70 -0,88 Turkcell 11,54 11,63 -0,77 Albaraka Türk 1,40 1,41 -0,71 Petkim 5,52 5,55 -0,54 Alarko GMYO 49,36 49,62 -0,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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