Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,46 3,58 -3,35 Çemaş Döküm 3,63 3,75 -3,20 Yapı ve Kredi Bank. 1,79 1,84 -2,72 Göltaş Çimento 41,52 42,50 -2,31 Sinpaş GMYO 0,43 0,44 -2,27 Doğuş Otomotiv 5,54 5,63 -1,60 Yataş 3,81 3,87 -1,55 Tat Gıda 4,33 4,39 -1,37 İş Fin.Kir. 2,20 2,23 -1,35 Fenerbahçe Futbol 22,24 22,50 -1,16 İş GMYO 0,89 0,90 -1,11 Türk Telekom 3,56 3,60 -1,11 Bera Holding 1,85 1,87 -1,07 İskenderun Demir Çelik 8,66 8,75 -1,03 Otokar 76,25 77,00 -0,97 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,21 -0,90 Ereğli Demir Çelik 11,23 11,33 -0,88 Tüpraş 135,30 136,50 -0,88 Koç Holding 16,96 17,10 -0,82 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,24 -0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

