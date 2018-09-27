Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 21,96 23,18 -5,26 Doğan Holding 1,11 1,16 -4,31 Şok Marketler 8,97 9,21 -2,61 Tüpraş 135,50 138,90 -2,45 Sinpaş GMYO 0,42 0,43 -2,33 Aksa 10,06 10,29 -2,24 Şişe Cam 6,08 6,21 -2,09 Vakıflar Bankası 3,59 3,66 -1,91 Anel Elektrik 2,16 2,20 -1,82 Özderici GMYO 4,99 5,07 -1,58 T. Halk Bankası 6,52 6,62 -1,51 GSD Holding 0,73 0,74 -1,35 Metro Holding 0,84 0,85 -1,18 İş GMYO 0,89 0,90 -1,11 Türk Telekom 3,66 3,70 -1,08 Türk Traktör 47,20 47,60 -0,84 Gözde Girişim 2,60 2,62 -0,76 Zorlu Enerji 1,34 1,35 -0,74 Trakya Cam 4,42 4,45 -0,67 Arçelik 13,94 14,03 -0,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

