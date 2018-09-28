Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 33,46 34,60 -3,29 Tekfen Holding 21,32 22,04 -3,27 Çemaş Döküm 3,33 3,43 -2,92 Özderici GMYO 5,00 5,13 -2,53 Pegasus 27,28 27,86 -2,08 Kordsa Teknik Tekstil 9,51 9,70 -1,96 Ülker Bisküvi 16,69 17,00 -1,82 Doğan Holding 1,08 1,10 -1,82 Ege Endüstri 430,30 438,00 -1,76 Park Elek.Madencilik 2,85 2,90 -1,72 Borusan Mannesmann 8,46 8,60 -1,63 Ereğli Demir Çelik 11,07 11,25 -1,60 Trakya Cam 4,36 4,43 -1,58 Odaş Elektrik 3,77 3,83 -1,57 Anadolu Efes 21,36 21,68 -1,48 Şişe Cam 6,04 6,13 -1,47 GSD Holding 0,72 0,73 -1,37 Bim Mağazalar 81,15 82,25 -1,34 Otokar 82,20 83,20 -1,20 İş GMYO 0,89 0,90 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

