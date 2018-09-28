FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 33,46 34,60 -3,29 Tekfen Holding 21,32 22,04 -3,27 Çemaş Döküm 3,33 3,43 -2,92 Özderici GMYO 5,00 5,13 -2,53 Pegasus 27,28 27,86 -2,08 Kordsa Teknik Tekstil 9,51 9,70 -1,96 Ülker Bisküvi 16,69 17,00 -1,82 Doğan Holding 1,08 1,10 -1,82 Ege Endüstri 430,30 438,00 -1,76 Park Elek.Madencilik 2,85 2,90 -1,72 Borusan Mannesmann 8,46 8,60 -1,63 Ereğli Demir Çelik 11,07 11,25 -1,60 Trakya Cam 4,36 4,43 -1,58 Odaş Elektrik 3,77 3,83 -1,57 Anadolu Efes 21,36 21,68 -1,48 Şişe Cam 6,04 6,13 -1,47 GSD Holding 0,72 0,73 -1,37 Bim Mağazalar 81,15 82,25 -1,34 Otokar 82,20 83,20 -1,20 İş GMYO 0,89 0,90 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike Doğru bildiğimiz yanlış: Cam su şişelerindeki büyük tehlike
McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiMcAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti
IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülüIC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Ünlü kebap zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Memura ödül ve performans sistemi

Memura ödül ve performans sistemi

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Doğalgaz fiyatlarında 'konutlar gözetilerek' artış yapılabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

TMO Genel Müdürü Güldal: 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

McAfee Labs: Kripto para madenciliği ikinci çeyrekte büyümeye devam etti

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

IC Çeşme Marina’ya “Yeşil Dünya 2018” ödülü

ENKA Systems hedef büyüttü

ENKA Systems hedef büyüttü

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.