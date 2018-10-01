Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,93 7,35 -5,71 Şişe Cam 5,67 5,84 -2,91 Trakya Cam 4,19 4,30 -2,56 Şok Marketler 8,67 8,87 -2,25 Galatasaray Sportif 1,56 1,59 -1,89 Doğan Holding 1,06 1,08 -1,85 Anadolu Cam 3,24 3,30 -1,82 Yapı ve Kredi Bank. 1,85 1,88 -1,60 Odaş Elektrik 3,72 3,77 -1,33 Ford Otosan 64,95 65,80 -1,29 Tüpraş 132,70 134,20 -1,12 Fenerbahçe Futbol 21,76 22,00 -1,09 Otokar 82,10 83,00 -1,08 Yataş 4,31 4,35 -0,92 Ülker Bisküvi 16,78 16,93 -0,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,19 1,20 -0,83 Özak GMYO 2,41 2,43 -0,82 ICBC Turkey Bank 5,41 5,45 -0,73 Soda Sanayii 6,88 6,93 -0,72 Aksa Enerji 4,33 4,36 -0,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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