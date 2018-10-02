Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,37 5,64 -4,79 Koza Madencilik 6,37 6,61 -3,63 Ülker Bisküvi 15,99 16,58 -3,56 Şok Marketler 8,32 8,60 -3,26 Kartonsan 332,00 342,90 -3,18 Migros Ticaret 15,47 15,92 -2,83 Gentaş 2,63 2,70 -2,59 Pegasus 25,96 26,60 -2,41 Tekfen Holding 21,24 21,70 -2,12 Garanti Bankası 7,19 7,34 -2,04 Halkbank 6,35 6,48 -2,01 Tümosan Motor ve Traktör 4,99 5,09 -1,96 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,64 -1,92 Vakıflar Bankası 3,58 3,65 -1,92 Anel Elektrik 2,19 2,23 -1,79 Akbank 6,58 6,70 -1,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 4,56 -1,75 Netaş Telekom. 8,51 8,66 -1,73 Göltaş Çimento 39,80 40,50 -1,73 Türk Hava Yolları 18,30 18,62 -1,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

