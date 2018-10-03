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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,22 0,23 -4,35 İhlas Holding 0,33 0,34 -2,94 Şişe Cam 5,64 5,81 -2,93 Doğuş Otomotiv 5,02 5,16 -2,71 Arçelik 13,24 13,59 -2,58 TAV Havalimanları 31,20 32,02 -2,56 Koç Holding 16,43 16,85 -2,49 Gentaş 2,57 2,63 -2,28 Gözde Girişim 2,42 2,47 -2,02 Ülker Bisküvi 16,09 16,41 -1,95 Mavi Giyim 34,76 35,44 -1,92 Coca Cola İçecek 34,00 34,52 -1,51 Trakya Cam 4,05 4,11 -1,46 Anel Elektrik 2,15 2,18 -1,38 Gübre Fabrik. 2,98 3,02 -1,32 Yataş 4,03 4,08 -1,23 Vakıflar Bankası 3,52 3,56 -1,12 Kordsa Teknik Tekstil 9,89 10,00 -1,10 İttifak Holding 3,91 3,95 -1,01 Şekerbank 1,05 1,06 -0,94(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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