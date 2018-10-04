Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 20,34 21,44 -5,13 Migros Ticaret 14,40 15,10 -4,64 Akbank 6,09 6,38 -4,55 Garanti Bankası 6,81 7,11 -4,22 İpek Doğal Enerji 5,07 5,29 -4,16 Koza Madencilik 6,06 6,32 -4,11 Yataş 3,76 3,91 -3,84 Coca Cola İçecek 33,10 34,40 -3,78 Metro Holding 0,80 0,83 -3,61 Aksa Enerji 4,09 4,24 -3,54 Bera Holding 1,67 1,73 -3,47 Göltaş Çimento 36,86 38,18 -3,46 Netaş Telekom. 7,97 8,25 -3,39 Gözde Girişim 2,28 2,36 -3,39 Galatasaray Sportif 1,44 1,49 -3,36 Otokar 80,00 82,70 -3,26 Türk Traktör 46,38 47,90 -3,17 Gentaş 2,47 2,55 -3,14 ASELSAN 26,28 27,12 -3,10 Gübre Fabrik. 2,87 2,96 -3,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

