Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 3,36 3,46 -2,89 Türk Traktör 46,34 47,68 -2,81 Anadolu Efes 18,18 18,70 -2,78 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,32 -1,52 Coca Cola İçecek 31,72 32,20 -1,49 Net Holding 2,02 2,05 -1,46 T.S.K.B. 0,82 0,83 -1,20 Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,71 -1,17 Akbank 6,34 6,41 -1,09 Turkcell 10,64 10,75 -1,02 Türk Hava Yolları 17,65 17,83 -1,01 Anel Elektrik 2,02 2,04 -0,98 Halkbank 6,57 6,63 -0,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 4,52 -0,88 ICBC Turkey Bank 5,76 5,81 -0,86 Hektaş 8,90 8,97 -0,78 Eczacıbaşı Yatırım 7,67 7,73 -0,78 Galatasaray Sportif 1,41 1,42 -0,70 Kartonsan 335,70 338,00 -0,68 Alarko GMYO 50,25 50,55 -0,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

