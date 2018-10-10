Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,60 4,78 -3,77 Ford Otosan 66,20 68,25 -3,00 Gersan Elektrik 3,23 3,33 -3,00 Şişe Cam 5,51 5,68 -2,99 Bim Mağazalar 77,70 79,85 -2,69 Tüpraş 139,20 142,90 -2,59 Petkim 5,25 5,37 -2,23 Yataş 4,02 4,11 -2,19 Türk Traktör 45,84 46,82 -2,09 Hürriyet Gzt. 0,96 0,98 -2,04 Global Yat. Holding 2,99 3,05 -1,97 Soda Sanayii 6,78 6,91 -1,88 Şok Marketler 8,52 8,68 -1,84 Alarko Holding 2,23 2,27 -1,76 Doğan Holding 1,12 1,14 -1,75 Enerjisa Enerji 5,06 5,15 -1,75 Hektaş 8,72 8,86 -1,58 Karsan Otomotiv 1,29 1,31 -1,53 Fenerbahçe Futbol 18,64 18,92 -1,48 Gentaş 2,49 2,52 -1,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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