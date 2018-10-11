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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 8,36 8,95 -6,55 İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06 İttifak Holding 3,92 4,12 -4,85 TAV Havalimanları 27,34 28,60 -4,41 Galatasaray Sportif 1,40 1,46 -4,11 Ege Endüstri 415,10 428,10 -3,04 İş Bankası (C) 4,01 4,13 -2,91 Şişe Cam 5,28 5,43 -2,76 Türk Traktör 44,28 45,52 -2,72 Alarko Holding 2,15 2,21 -2,71 Yataş 3,78 3,88 -2,58 Metro Holding 0,78 0,80 -2,50 Tekfen Holding 21,86 22,40 -2,41 Karsan Otomotiv 1,23 1,26 -2,38 Soda Sanayii 6,57 6,73 -2,38 Odaş Elektrik 3,36 3,44 -2,33 Vakıflar Bankası 3,56 3,64 -2,20 Mavi Giyim 32,48 33,20 -2,17 Çemtaş 6,91 7,05 -1,99 Hektaş 8,43 8,58 -1,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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