Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol7,828,10-3,46Gersan Elektrik3,153,23-2,48Tofaş Oto. Fab.21,8622,40-2,41Beşiktaş Futbol Yat.1,921,95-1,54Deva Holding3,863,91-1,28Metro Holding0,780,79-1,27Bim Mağazalar79,5080,50-1,24İş GMYO0,870,88-1,14Hürriyet Gzt.0,950,96-1,04Eczacıbaşı Yatırım7,217,28-0,96Doğan Holding1,061,07-0,93Flap Kongre Toplantı Hiz.4,254,29-0,93Kordsa Teknik Tekstil10,0510,14-0,89Vestel7,107,16-0,84Özak GMYO2,422,44-0,82Aksa Enerji3,673,70-0,81Kardemir (D)3,683,71-0,81Şişe Cam5,255,29-0,76Tüpraş136,00137,00-0,73İskenderun Demir Çelik8,238,29-0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

