FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 24,72 25,54 -3,21 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,38 -2,17 Türk Hava Yolları 17,72 18,08 -1,99 Coca Cola İçecek 31,76 32,24 -1,49 Anadolu Efes 19,64 19,93 -1,46 Koza Madencilik 6,35 6,42 -1,09 TAV Havalimanları 27,82 28,06 -0,86 Türk Traktör 44,40 44,78 -0,85 Aselsan 28,14 28,36 -0,78 İpek Doğal Enerji 5,26 5,30 -0,75 Kardemir (D) 3,99 4,02 -0,75 Albaraka Türk 1,40 1,41 -0,71 Koç Holding 16,50 16,61 -0,66 Deva Holding 4,00 4,02 -0,50 Koza Altın 54,00 54,25 -0,46 Tofaş Oto. Fab. 21,96 22,06 -0,45 Bim Mağazalar 79,15 79,50 -0,44 Özak GMYO 2,49 2,50 -0,40 Gentaş 2,49 2,50 -0,40 Global Yat. Holding 3,02 3,03 -0,33(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

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