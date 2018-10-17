Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,85 3,15 -9,52 Şok Marketler 9,50 9,95 -4,52 Türk Hava Yolları 16,78 17,43 -3,73 Pegasus 23,58 24,48 -3,68 Fenerbahçe Futbol 8,44 8,74 -3,43 Koza Altın 52,15 53,70 -2,89 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,11 1,13 -1,77 Doğan Holding 1,18 1,20 -1,67 Tofaş Oto. Fab. 21,88 22,16 -1,26 T.S.K.B. 0,81 0,82 -1,22 Koza Madencilik 6,22 6,29 -1,11 TAV Havalimanları 28,44 28,76 -1,11 Ereğli Demir Çelik 10,77 10,89 -1,10 Aselsan 27,48 27,78 -1,08 Soda Sanayii 6,73 6,80 -1,03 Yataş 4,12 4,16 -0,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,42 4,46 -0,90 Alarko Holding 2,26 2,28 -0,88 Koç Holding 16,29 16,43 -0,85 Doğuş Otomotiv 4,88 4,92 -0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

