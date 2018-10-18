Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,28 6,54 -3,98 Albaraka Türk 1,37 1,41 -2,84 Trakya Cam 3,98 4,07 -2,21 Soda Sanayii 6,54 6,68 -2,10 Tofaş Oto. Fab. 21,60 22,02 -1,91 İttifak Holding 4,12 4,20 -1,90 Coca Cola İçecek 30,94 31,54 -1,90 Halkbank 7,40 7,54 -1,86 MLP Sağlık 13,80 14,06 -1,85 Ege Endüstri 413,80 421,30 -1,78 Turkcell 10,92 11,09 -1,53 Kardemir (D) 3,97 4,03 -1,49 Çemaş Döküm 2,80 2,84 -1,41 Koza Madencilik 5,91 5,99 -1,34 Alarko Holding 2,25 2,28 -1,32 Vakıflar Bankası 4,07 4,12 -1,21 Kordsa Teknik Tekstil 10,71 10,84 -1,20 İş GMYO 0,91 0,92 -1,09 Akbank 7,27 7,34 -0,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,10 -0,91(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar
BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum