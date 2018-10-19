Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 3,23 3,38 -4,44 TAV Havalimanları 27,40 28,50 -3,86 Tekfen Holding 22,48 23,22 -3,19 Koç Holding 15,87 16,35 -2,94 Vakıflar Bankası 3,82 3,92 -2,55 İş Fin.Kir. 2,50 2,56 -2,34 Petkim 5,53 5,66 -2,30 Yapı ve Kredi Bank. 1,73 1,77 -2,26 Migros Ticaret 15,35 15,70 -2,23 Garanti Bankası 7,46 7,63 -2,23 Good-Year 3,68 3,76 -2,13 Pegasus 22,32 22,80 -2,11 Kardemir (D) 3,77 3,85 -2,08 Anel Elektrik 2,01 2,05 -1,95 Kordsa Teknik Tekstil 10,60 10,80 -1,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,06 1,08 -1,85 Hektaş 9,68 9,86 -1,83 İhlas Gayrimenkul 1,28 1,30 -1,54 Halkbank 7,09 7,20 -1,53 Tüpraş 138,50 140,60 -1,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

