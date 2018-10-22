Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,26 5,48 -4,01 Tümosan Motor ve Traktör 5,04 5,21 -3,26 Çemtaş 7,28 7,51 -3,06 Fenerbahçe Futbol 8,00 8,25 -3,03 Anadolu Cam 3,03 3,11 -2,57 Soda Sanayii 6,48 6,64 -2,41 Ülker Bisküvi 15,41 15,75 -2,16 Kardemir (D) 3,63 3,71 -2,16 Beşiktaş Futbol Yat. 1,95 1,99 -2,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 1,04 -1,92 Alarko GMYO 53,25 54,25 -1,84 Turkcell 10,85 11,05 -1,81 Trakya Cam 3,88 3,95 -1,77 Ereğli Demir Çelik 10,06 10,21 -1,47 ICBC Turkey Bank 6,16 6,25 -1,44 Hektaş 9,77 9,90 -1,31 Bera Holding 1,71 1,73 -1,16 İş GMYO 0,87 0,88 -1,14 T. Halk Bankası 7,15 7,23 -1,11 Anadolu Efes 19,73 19,95 -1,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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