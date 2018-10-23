Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 28,02 29,82 -6,04 Tümosan Motor ve Traktör 4,66 4,91 -5,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,99 -5,05 Fenerbahçe Futbol 7,35 7,73 -4,92 Migros Ticaret 14,09 14,80 -4,80 Gersan Elektrik 2,91 3,05 -4,59 Gözde Girişim 2,37 2,48 -4,44 Ülker Bisküvi 14,15 14,80 -4,39 Doğuş Otomotiv 4,49 4,69 -4,26 Borusan Mannesmann 8,90 9,29 -4,20 Türk Traktör 40,58 42,24 -3,93 Good-Year 3,46 3,60 -3,89 Şok Marketler 9,95 10,35 -3,86 Albaraka Türk 1,29 1,34 -3,73 Kardemir (D) 3,37 3,50 -3,71 Mavi Giyim 37,10 38,50 -3,64 Odaş Elektrik 3,18 3,30 -3,64 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,00 4,15 -3,61 Arçelik 13,86 14,37 -3,55 Metro Holding 0,83 0,86 -3,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

