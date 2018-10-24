Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,38 2,50 -4,80 İskenderun Demir Çelik 7,88 8,21 -4,02 Ereğli Demir Çelik 9,53 9,85 -3,25 Koza Altın 47,64 48,60 -1,98 Türk Traktör 39,54 40,28 -1,84 Şok Marketler 9,93 10,11 -1,78 Albaraka Türk 1,30 1,32 -1,52 Tüpraş 130,90 132,90 -1,50 Alarko Holding 1,99 2,02 -1,49 Kartonsan 333,50 337,80 -1,27 Gözde Girişim 2,37 2,40 -1,25 Hektaş 9,63 9,75 -1,23 MLP Sağlık 13,70 13,87 -1,23 Metro Holding 0,83 0,84 -1,19 Borusan Mannesmann 8,80 8,90 -1,12 Aselsan 25,54 25,80 -1,01 Ford Otosan 64,45 65,05 -0,92 Halkbank 6,82 6,88 -0,87 Arçelik 14,18 14,29 -0,77 Aksa 9,43 9,50 -0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

