Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,11 4,69 -12,37 Ford Otosan 60,65 64,55 -6,04 Tekfen Holding 21,34 22,54 -5,32 T.S.K.B. 0,73 0,77 -5,19 Global Yat. Holding 2,57 2,70 -4,81 İskenderun Demir Çelik 7,59 7,93 -4,29 Sasa Polyester 8,97 9,37 -4,27 Anel Elektrik 1,79 1,86 -3,76 Petkim 5,20 5,40 -3,70 Ereğli Demir Çelik 9,21 9,56 -3,66 Şok Marketler 9,83 10,16 -3,25 Kardemir (D) 3,06 3,16 -3,16 Vakıflar Bankası 3,47 3,58 -3,07 Koza Madencilik 5,46 5,63 -3,02 Hektaş 9,11 9,39 -2,98 Türk Traktör 36,70 37,78 -2,86 Good-Year 3,45 3,55 -2,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,87 3,98 -2,76 Yataş 3,54 3,64 -2,75 Halkbank 6,45 6,63 -2,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

