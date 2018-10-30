Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,72 4,00 -7,00 TAV Havalimanları 25,42 27,20 -6,54 Tat Gıda 3,78 3,96 -4,55 İskenderun Demir Çelik 7,15 7,48 -4,41 Şok Marketler 9,42 9,81 -3,98 MLP Sağlık 12,64 13,15 -3,88 Sasa Polyester 8,45 8,79 -3,87 Türk Hava Yolları 14,87 15,46 -3,82 Hürriyet Gzt. 0,77 0,80 -3,75 Borusan Mannesmann 7,94 8,20 -3,17 Fenerbahçe Futbol 7,17 7,40 -3,11 Net Holding 2,19 2,26 -3,10 Koza Madencilik 5,21 5,37 -2,98 Emlak Konut GMYO 1,70 1,75 -2,86 Hektaş 8,61 8,85 -2,71 Trakya Cam 3,28 3,37 -2,67 Doğan Holding 1,11 1,14 -2,63 Enerjisa Enerji 4,79 4,91 -2,44 Pegasus 20,98 21,50 -2,42 Odaş Elektrik 2,89 2,96 -2,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

