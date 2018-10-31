Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Good-Year 3,44 3,63 -5,23 Zorlu Enerji 1,15 1,20 -4,17 Şok Marketler 8,90 9,21 -3,37 Ege Endüstri 405,00 419,00 -3,34 Çemtaş 7,35 7,60 -3,29 T.S.K.B. 0,72 0,74 -2,70 Tofaş Oto. Fab. 19,78 20,32 -2,66 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,60 3,68 -2,17 TAV Havalimanları 24,06 24,54 -1,96 İskenderun Demir Çelik 6,95 7,08 -1,84 Göltaş Çimento 32,12 32,70 -1,77 Gözde Girişim 2,34 2,38 -1,68 Afyon Çimento 4,62 4,68 -1,28 Türk Traktör 37,26 37,74 -1,27 Metro Holding 0,80 0,81 -1,23 İttifak Holding 3,60 3,64 -1,10 Tat Gıda 3,79 3,83 -1,04 Ülker Bisküvi 14,60 14,75 -1,02 Doğan Holding 1,11 1,12 -0,89 Bim Mağazalar 79,25 79,85 -0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

