Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 22,86 23,50 -2,72 Galatasaray Sportif 1,26 1,29 -2,33 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,77 -2,26 Aksa 9,04 9,23 -2,06 Migros Ticaret 15,86 16,16 -1,86 Tofaş Oto. Fab. 20,66 21,04 -1,81 Ereğli Demir Çelik 9,26 9,37 -1,17 Eczacıbaşı Yatırım 6,89 6,96 -1,01 Pegasus 22,08 22,30 -0,99 Soda Sanayii 6,87 6,93 -0,87 Ford Otosan 61,55 61,95 -0,65 Tekfen Holding 22,80 22,94 -0,61 Net Holding 2,23 2,24 -0,45 Enerjisa Enerji 4,90 4,92 -0,41 Bim Mağazalar 79,70 80,00 -0,37 Kardemir (D) 3,24 3,25 -0,31 Deva Holding 3,77 3,78 -0,26 Türk Hava Yolları 15,20 15,23 -0,20 İskenderun Demir Çelik 7,02 7,03 -0,14 Aselsan 27,16 27,18 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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