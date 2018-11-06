Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 7,14 7,33 -2,59 Anadolu Cam 3,03 3,11 -2,57 T.S.K.B. 0,77 0,79 -2,53 İş Bankası (C) 4,28 4,39 -2,51 Koza Madencilik 5,66 5,78 -2,08 Vakıflar Bankası 3,79 3,87 -2,07 Koç Holding 15,48 15,79 -1,96 Tofaş Oto. Fab. 20,30 20,70 -1,93 İpek Doğal Enerji 4,89 4,98 -1,81 Ford Otosan 59,95 61,05 -1,80 Akbank 7,27 7,40 -1,76 Koza Altın 49,18 50,05 -1,74 Garanti Bankası 7,93 8,06 -1,61 Albaraka Türk 1,34 1,36 -1,47 Sabancı Holding 7,53 7,64 -1,44 Sasa Polyester 8,99 9,11 -1,32 Kardemir (D) 3,17 3,21 -1,25 Tüpraş 136,20 137,90 -1,23 Şişe Cam 4,95 5,01 -1,20 Göltaş Çimento 31,94 32,30 -1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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