Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,34 4,04 -17,33 Vestel 6,40 6,78 -5,60 Tofaş Oto. Fab. 18,67 19,47 -4,11 Tüpraş 120,70 125,60 -3,90 Kardemir (D) 2,77 2,88 -3,82 Yataş 3,83 3,97 -3,53 Kartonsan 329,10 341,00 -3,49 Anadolu Cam 3,07 3,18 -3,46 Odaş Elektrik 2,65 2,74 -3,28 Kordsa Teknik Tekstil 10,43 10,75 -2,98 Fenerbahçe Futbol 7,37 7,59 -2,90 Mavi Giyim 35,02 36,04 -2,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,19 3,28 -2,74 Doğuş Otomotiv 4,66 4,79 -2,71 T.S.K.B. 0,73 0,75 -2,67 Türk Telekom 3,75 3,85 -2,60 Park Elek.Madencilik 2,36 2,42 -2,48 T. Halk Bankası 7,17 7,35 -2,45 Aksa 8,85 9,07 -2,43 Yapı ve Kredi Bank. 1,66 1,70 -2,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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