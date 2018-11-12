Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 8,25 8,58 -3,85 Çemaş Döküm 2,77 2,88 -3,82 Ülker Bisküvi 15,80 16,38 -3,54 İş Fin.Kir. 2,43 2,51 -3,19 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,69 -2,96 Net Holding 2,09 2,15 -2,79 Aksa 8,58 8,82 -2,72 Anel Elektrik 1,84 1,89 -2,65 Mavi Giyim 34,96 35,90 -2,62 Odaş Elektrik 2,66 2,73 -2,56 Kordsa Teknik Tekstil 10,04 10,30 -2,52 Özak GMYO 2,38 2,44 -2,46 Türk Traktör 34,18 35,00 -2,34 Koç Holding 15,02 15,38 -2,34 Sabancı Holding 7,43 7,60 -2,24 Şok Marketler 10,53 10,77 -2,23 T. Halk Bankası 7,10 7,26 -2,20 Migros Ticaret 15,30 15,64 -2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 3,20 -1,88 Bera Holding 1,60 1,63 -1,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

