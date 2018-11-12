FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 8,25 8,58 -3,85 Çemaş Döküm 2,77 2,88 -3,82 Ülker Bisküvi 15,80 16,38 -3,54 İş Fin.Kir. 2,43 2,51 -3,19 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,69 -2,96 Net Holding 2,09 2,15 -2,79 Aksa 8,58 8,82 -2,72 Anel Elektrik 1,84 1,89 -2,65 Mavi Giyim 34,96 35,90 -2,62 Odaş Elektrik 2,66 2,73 -2,56 Kordsa Teknik Tekstil 10,04 10,30 -2,52 Özak GMYO 2,38 2,44 -2,46 Türk Traktör 34,18 35,00 -2,34 Koç Holding 15,02 15,38 -2,34 Sabancı Holding 7,43 7,60 -2,24 Şok Marketler 10,53 10,77 -2,23 T. Halk Bankası 7,10 7,26 -2,20 Migros Ticaret 15,30 15,64 -2,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,14 3,20 -1,88 Bera Holding 1,60 1,63 -1,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERn11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!n11.com'dan skandal mesajla ilgili flaş açıklama!
Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutluBalık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu
Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

'Altın fiyatları 200 liranın altına inerse, altın alımları patlar'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

Balık fiyatları düştü, esnaf ve müşteri mutlu

Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"

Boğaziçi Üniversitesi sanat ve beşerî bilimlerde "Türkiye’nin en iyisi"

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya soya üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya pirinç üretim öngörüsünü değiştirmedi

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya mısır üretim öngörüsünü yükseltti

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

IGC 2018/19 dünya buğday üretim öngörüsünü düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.