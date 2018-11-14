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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 39,04 42,14 -7,36 Çemaş Döküm 2,74 2,95 -7,12 Ülker Bisküvi 14,42 15,20 -5,13 Coca Cola İçecek 26,46 27,76 -4,68 MLP Sağlık 11,47 11,95 -4,02 Tofaş Oto. Fab. 17,31 18,00 -3,83 Yapı ve Kredi Bank. 1,62 1,68 -3,57 Tekfen Holding 22,42 23,24 -3,53 Vakıflar Bankası 3,63 3,75 -3,20 Soda Sanayii 7,10 7,32 -3,01 Emlak Konut GMYO 1,67 1,72 -2,91 Aksa Enerji 3,09 3,15 -1,90 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,01 3,06 -1,63 Migros Ticaret 14,54 14,77 -1,56 Trakya Cam 3,18 3,22 -1,24 Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,66 -1,20 Mavi Giyim 34,52 34,88 -1,03 İş Bankası (C) 4,07 4,11 -0,97 Net Holding 2,08 2,10 -0,95 Galatasaray Sportif 1,22 1,23 -0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNEREvleneceğiniz kişide bulunacak özelliklerEvleneceğiniz kişide bulunacak özellikler
Esnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertliEsnaf, soğandaki fiyat artışını anlatamamaktan dertli
TOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanıTOBB : Nükleer sektörü, sanayicimiz için fırsat alanı
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