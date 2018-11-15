FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 9,36 9,95 -5,93 Çemaş Döküm 2,24 2,36 -5,08 Zorlu Enerji 1,20 1,24 -3,23 Gözde Girişim 2,75 2,84 -3,17 Türk Hava Yolları 15,83 16,20 -2,28 Halkbank 7,13 7,25 -1,66 Garanti Bankası 7,83 7,96 -1,63 Pegasus 22,94 23,32 -1,63 Koç Holding 14,92 15,14 -1,45 Ereğli Demir Çelik 8,90 9,03 -1,44 Tekfen Holding 22,36 22,66 -1,32 T.S.K.B. 0,75 0,76 -1,32 ICBC Turkey Bank 7,60 7,70 -1,30 Polisan Holding 6,16 6,24 -1,28 Petkim 5,02 5,08 -1,18 Aksa 8,53 8,63 -1,16 Soda Sanayii 6,99 7,07 -1,13 Akbank 7,22 7,30 -1,10 TAV Havalimanları 23,58 23,84 -1,09 Gübre Fabrik. 2,86 2,89 -1,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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