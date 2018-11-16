Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,14 3,31 -5,14 Gözde Girişim 2,68 2,73 -1,83 Bim Mağazalar 82,25 83,60 -1,61 Coca Cola İçecek 28,14 28,60 -1,61 Turkcell 11,61 11,78 -1,44 Emlak Konut GMYO 1,66 1,68 -1,19 Göltaş Çimento 36,80 37,24 -1,18 Good-Year 3,40 3,44 -1,16 Sabancı Holding 7,57 7,65 -1,05 Türk Telekom 3,81 3,85 -1,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,89 2,92 -1,03 Yataş 3,97 4,00 -0,75 ICBC Turkey Bank 8,00 8,06 -0,74 Ülker Bisküvi 14,83 14,92 -0,60 Soda Sanayii 6,96 7,00 -0,57 İpek Doğal Enerji 5,24 5,27 -0,57 Hektaş 9,28 9,33 -0,54 Çemaş Döküm 2,09 2,10 -0,48 Net Holding 2,12 2,13 -0,47 Park Elek.Madencilik 2,48 2,49 -0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

