Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,40 11,82 -3,55 Çemaş Döküm 2,03 2,10 -3,33 İttifak Holding 3,95 4,07 -2,95 Tofaş Oto. Fab. 16,70 17,05 -2,05 Kordsa Teknik Tekstil 9,99 10,14 -1,48 Ford Otosan 53,35 54,10 -1,39 Bera Holding 1,65 1,67 -1,20 Tekfen Holding 22,40 22,66 -1,15 Coca Cola İçecek 27,96 28,28 -1,13 Arçelik 15,73 15,90 -1,07 Çemtaş 6,65 6,72 -1,04 Anadolu Cam 2,90 2,93 -1,02 Alarko GMYO 50,40 50,85 -0,88 Doğan Holding 1,19 1,20 -0,83 Aselsan 27,00 27,22 -0,81 Yataş 3,90 3,93 -0,76 Albaraka Türk 1,32 1,33 -0,75 Halkbank 7,11 7,15 -0,56 Ege Endüstri 382,60 384,50 -0,49 Tüpraş 122,40 122,90 -0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

