Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,300,32-6,25Odaş Elektrik2,862,98-4,03İttifak Holding3,713,84-3,39Işıklar Enerji Yapı Hol.0,290,30-3,33TAV Havalimanları25,2226,06-3,22Kordsa Teknik Tekstil9,7610,08-3,17İhlas Gayrimenkul1,291,33-3,01Tekfen Holding21,9822,60-2,74Sabancı Holding7,617,82-2,69Mavi Giyim34,3035,20-2,56İskenderun Demir Çelik6,666,83-2,49Otokar81,2083,25-2,46Ereğli Demir Çelik8,558,76-2,40Şok Marketler9,699,92-2,32Şişe Cam5,075,18-2,12Tofaş Oto. Fab.16,6316,97-2,00Doğan Holding1,201,22-1,64Tüpraş123,10125,10-1,60Tat Gıda3,813,87-1,55Pegasus 23,18 23,54 -1,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

