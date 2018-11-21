Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,17 6,49 -4,93 Şişe Cam 4,89 5,02 -2,59 Şekerbank 1,20 1,23 -2,44 Gentaş 2,07 2,12 -2,36 Çemaş Döküm 1,97 2,01 -1,99 Aksa Enerji 3,00 3,05 -1,64 Trakya Cam 2,94 2,98 -1,34 Özak GMYO 2,30 2,33 -1,29 Beşiktaş Futbol Yat. 1,57 1,59 -1,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,26 3,30 -1,21 İskenderun Demir Çelik 6,48 6,55 -1,07 Mavi Giyim 33,66 34,00 -1,00 Ford Otosan 51,00 51,50 -0,97 Hektaş 9,00 9,08 -0,88 Doğan Holding 1,15 1,16 -0,86 Aksa 8,17 8,24 -0,85 TAV Havalimanları 24,32 24,52 -0,82 Odaş Elektrik 2,56 2,58 -0,78 Koç Holding 14,34 14,45 -0,76 Gübre Fabrik. 2,78 2,80 -0,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

