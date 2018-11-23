Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gentaş 1,96 2,04 -3,92 Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31 Bim Mağazalar 81,90 83,30 -1,68 Anadolu Efes 20,06 20,30 -1,18 Tekfen Holding 20,34 20,58 -1,17 Çemaş Döküm 1,96 1,98 -1,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 3,11 -0,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,03 1,04 -0,96 Coca Cola İçecek 27,60 27,86 -0,93 Sabancı Holding 7,50 7,57 -0,92 MLP Sağlık 11,68 11,78 -0,85 Kordsa Teknik Tekstil 9,76 9,84 -0,81 Zorlu Enerji 1,29 1,30 -0,77 Hektaş 9,02 9,08 -0,66 Enka İnşaat 4,70 4,73 -0,63 Çemtaş 6,50 6,54 -0,61 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 1,66 -0,60 Bera Holding 1,66 1,67 -0,60 Alarko GMYO 49,22 49,50 -0,57 Soda Sanayii 7,04 7,08 -0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

